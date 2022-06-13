Зеленский призвал украинцев больше говорить с жителями оккупированных россией городов и регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев больше говорить с жителями временно оккупированных россией городов и регионов. Об этом сообщает УНН.
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По словам Главы государства, украинским воинам удалось выбить врага из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей. Удалось освободить значительную часть Харьковской области. В общей сложности более тысячи населенных пунктов освобождены. Президент в очередной раз напомнил, что на временно подконтрольных россии территориях живут украинцы с которыми надо говорить и напоминать, что Украина о них не забыла и обязательно вернет обратно.
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“И я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, на Донбассе, на Харьковщине. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет. Говорите Кирилловке, Геническому, Бердянскому, Мангушу. Говорите Горловке, Донецке, Луганске. Говорите всем в Харьковской области, кто еще вынужден видеть русский флаг на нашей украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет”, — призвал Президент.
Также Зеленский упомянул и о Крыме.
“Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил себе драгоценную землю в Крыму, помнит: это не и земля, где им будет покой”, — заявил Гарант.
Напомним
Зеленский провел совместную телеконференцию с президентами Польши и Словакии.