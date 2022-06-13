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Зеленский: ширина нашего фронта свыше 2,5 тысяч километров

Киев • УНН

 • 120317 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ширина украинского фронта уже более 2,5 тысяч километров. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И мы не имеем другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тысяч километров. , чувствуется, что стратегическая инициатива – все же за нами", – говорится в обращении.

Детали

Зеленский добавил, что украинские военные освободят все наши города и села, в которых пока нет флага Украины на административных зданиях.

"Хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся" , – отметил Президент.

Напомним

Зеленский призвал украинцев больше говорить с жителями временно оккупированных россией городов и регионов.

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