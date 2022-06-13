Зеленский: ширина нашего фронта свыше 2,5 тысяч километров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ширина украинского фронта уже более 2,5 тысяч километров. Об этом сообщает УНН.
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"Мы имеем дело с абсолютным злом. И мы не имеем другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тысяч километров. , чувствуется, что стратегическая инициатива – все же за нами", – говорится в обращении.
Детали
Зеленский добавил, что украинские военные освободят все наши города и села, в которых пока нет флага Украины на административных зданиях.
"Хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся" , – отметил Президент.
Напомним
Зеленский призвал украинцев больше говорить с жителями временно оккупированных россией городов и регионов.