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Бої на Донбасі точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу, - Зеленський

Бої на Донбасі точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу, - Зеленський

Київ • УНН

 • 122656 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський заявив, що бої на Донбасі точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах", - йдеться у зверненні.

Деталі

Президент нагадав, що ціна цієї битви дуже висока, назвавши її страшою. Він зазначив, що щоденно звертає увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу.

"Сьогодні стало відомо про загибель ще однієї дитини від російських обстрілів – саме там, саме на Донбасі, в Луганській області. Хлопчик 2016 року народження. Він мешкав у Лисичанську, у звичайному будинку на вулиці Московській. Ось так: шестирічний хлопчик на вулиці Московській також, як виявилося, – небезпечний ворог для російської федерації", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Зеленський закликав українців більше говорити з мешканцями окупованих росією міст та регіонів.

Українські Національні Новини

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