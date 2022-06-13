Бои на Донбассе точно войдут в военную историю как одно из самых жестоких битв в Европе и за Европу, - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бои на Донбассе точно войдут в военную историю как одно из самых жестоких битв в Европе и за Европу. Об этом сообщает УНН.
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“В боях на Донбассе — а они точно войдут в военную историю как одно из самых жестоких битв в Европе и за Европу — украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно — в артиллерийских системах”, — говорится в обращении.
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Президент напомнил, что цена этой битвы очень высока, назвав ее страшной. Он отметил, что ежедневно обращает внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и, наконец, конец российских издевательств над украинским Донбассом.
“Сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка от российских обстрелов — именно там, именно на Донбассе, в Луганской области. Мальчик 2016 года рождения. Он жил в Лисичанске, в обычном доме на улице Московской. Вот так: шестилетний мальчик на улице Московской также, как оказалось, — опасен для российской федерации”, — говорится в обращении.
Напомним
Зеленский призвал украинцев больше говорить с жителями оккупированных россией городов и регионов.