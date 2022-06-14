Украинская армия в ходе контрнаступления уволила несколько общин в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области. Об этом сообщает УНН.
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"Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин в Херсонской области", - отметил Президент.
По словам Зеленского, бои на Донбассе войдут в историю как одно из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.
Напомним
Зеленский сообщил, что ширина украинского фронта уже более 2,5 тысяч километров.