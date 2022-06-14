Россияне убили более полутысячи гражданских в Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил, что российские войска от 24 февраля убили уже более полутысячи гражданских в области. Об этом информирует УНН.
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За сегодня, 14 июня, россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Новоукраинке и 1 в Доброполье. Еще 4 человека получили ранения.
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“Всего из 24 февраля от российских снарядов погибли уже более полутысячи гражданских в Донецкой области”, — говорится в сообщении.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
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