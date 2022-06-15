Военные на юге Украины уничтожили 70 решистов и 60 единиц техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что украинские военные на юге Украины уничтожили 70 рашистов и 60 единиц техники врага. Об этом информирует УНН.
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Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.
В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника.
Всего за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:
1 вертолет,
1 самоходная пушка “Пион”,
1 реактивная система залпового огня “Град”,
3 гаубицы 152 мм,
19 единиц бронированной ,
33 автомобильной,
4– инженерной техники.
Также, уничтожены 2 склада боеприпасов.
Напомним
Военные на востоке Украины уничтожили 73 рашиста и 19 единиц техники врага