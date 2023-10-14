Військова допомога Україні від Німеччини: передбачається зенітно-ракетний комплекс PATRIOT
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Німеччина оновила список військової допомоги Україні, у складі якої обладнання та озброєння зі складів Бундесверу, а також промислові поставки. Нові дані опублікував інформаційний портал Федерального уряду Німеччини, передає УНН.
Деталі
На сторінці Федерального уряду позначений перелік обладнання, доповнений нещодавно.
До загальних послуг військової підтримки Україні додано:
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- Багатоцільові автомобілі з ланцюгом Bandvagn 206 (BV206);
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- Термінали супутникового зв'язку;
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- Прикордонні транспортні засоби;
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- Датчики безпілотників;
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- Великовантажні 8x8 HX81 та 59 напівпричепів;
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- 400 000 аптечок;
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- 27 477 рюкзаків;
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- 1 зенітно-ракетний комплекс PATRIOT.
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Нагадаємо
Раніше Європарламент підтримав перегляд бюджету ЄС із підтримкою України на 50 млрд євро.
Нещодавно оголошені зобов'язання щодо багаторічної підтримки в рамках німецького військового пакета складають суму у розмірі 10,5 мільярдів євро. Ці кошти в першу чергу мають бути спрямовані на військову підтримку України.
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