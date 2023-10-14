Военная помощь Украине от Германии: предусматривается зенитно-ракетный комплекс PATRIOT
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Германия обновила список военной помощи Украине, в составе которой оборудование и вооружение со складов Бундесвера, а также промышленные поставки. Новые данные опубликовал информационный портал Федерального правительства Германии, передает УНН.
Детали
На странице Федерального правительства обозначен перечень оборудования, дополненный недавно.
К общим услугам военной поддержки Украине добавлено:
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- Многоцелевые автомобили с цепью Bandvagn 206 (BV206);
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- Терминалы спутниковой связи;
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- Пограничные транспортные средства;
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- Датчики беспилотников;
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- Большегрузные 8x8 HX81 и 59 полуприцепов;
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- 400 000 аптечек;
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- 27 477 рюкзаков;
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- 1 зенитно-ракетный комплекс PATRIOT.
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Напомним
Ранее Европарламент поддержал пересмотр бюджета ЕС с поддержкой Украины на 50 млрд евро.
Недавно объявленные обязательства по многолетней поддержке в рамках немецкого военного пакета составляют сумму в размере 10,5 миллиардов евро. Эти средства в первую очередь должны быть направлены на военную поддержку Украины.
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