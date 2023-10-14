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Военная помощь Украине от Германии: предусматривается зенитно-ракетный комплекс PATRIOT

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Германия обновила список военной помощи Украине, в составе которой оборудование и вооружение со складов Бундесвера, а также промышленные поставки. Новые данные опубликовал информационный портал Федерального правительства Германии, передает УНН.

Детали 

На странице Федерального правительства обозначен перечень оборудования, дополненный недавно. 

К общим услугам военной поддержки Украине добавлено: 

  • Многоцелевые автомобили с цепью Bandvagn 206 (BV206); 
  • Терминалы спутниковой связи; 
  • Пограничные транспортные средства; 
  • Датчики беспилотников; 
  • Большегрузные 8x8 HX81 и 59 полуприцепов; 
  • 400 000 аптечек; 
  • 27 477 рюкзаков; 
  • 1 зенитно-ракетный комплекс PATRIOT.

Напомним

Ранее Европарламент поддержал пересмотр бюджета ЕС с поддержкой Украины на 50 млрд евро.   

Недавно объявленные обязательства по многолетней поддержке в рамках немецкого военного пакета составляют сумму в размере 10,5 миллиардов евро. Эти средства в первую очередь должны быть направлены на военную поддержку Украины. 

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