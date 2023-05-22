Німецькі військові показали ЗМІ Patriot, на якому навчали українських військових - BILD

ukru
Ексклюзив
05:38 • 6726 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 278206 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 375438 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308626 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343220 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307042 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223191 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206982 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165558 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540292 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 11528 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 14596 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 25287 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 23351 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 21498 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397568 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540292 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573039 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569943 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 871 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206905 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 375438 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176646 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167440 перегляди
Актуальне
Німецькі військові показали ЗМІ Patriot, на якому навчали українських військових - BILD

Німецькі військові показали ЗМІ Patriot, на якому навчали українських військових - BILD

Київ • УНН

 • 798830 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Бундесвер допустив ЗМІ на свою свою військову базу, де впродовж трьох міясців проходили навчання українські військові і показав їм, як виглядає ЗРК Patriot, пише УНН з посиланням на BILD.

Деталі

Німецьке видання допустили на військову базу, де українських військових три місяці навчали на американських комплексах MIM 104 Patriot. ЗМІ зробили репортаж із середини машини. Підполковник авіації Маркус Кеніг із 21-ї зенітної ракетної групи бундесверу назвав Patriot зброєю "з унікальними характеристиками для західного світу". Він може контролювати до 50 і вражати до п'яти цілей одночасно. Комплекс складається з трьох машин:

  • Радар, який бачить ціль за 150 км
  • Командний пункт управління вогнем
  • Пускова установка

На сьогодні Україні передано два комплекси Patriot: один із Німеччини, другий - зі США. Представник ЗСУ розповів BILD, що українські військові спеціально вчилися працювати на Patriot як у світлий, так і в темний час доби.

Доповнення

Як пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, з технічної точки зору Patriot це комплекс: батарея, дивізіон, радіолокаційна система. Він вказав, що дивізіон – це командний пункт, який отримує інформацію про повітряну обстановку і відпроацьовує по повітряних цілях в автоматичному, напіватоматичному та ручному режимах.

"Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що є радар, який забезпечує інформацією, що знаходиться на віддаленні. І до 8 пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу пусків ракет, розповів речник командування Повітряних сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський на саміті G7: "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64