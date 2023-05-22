Німецькі військові показали ЗМІ Patriot, на якому навчали українських військових - BILD
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Бундесвер допустив ЗМІ на свою свою військову базу, де впродовж трьох міясців проходили навчання українські військові і показав їм, як виглядає ЗРК Patriot, пише УНН з посиланням на BILD.
Деталі
Німецьке видання допустили на військову базу, де українських військових три місяці навчали на американських комплексах MIM 104 Patriot. ЗМІ зробили репортаж із середини машини. Підполковник авіації Маркус Кеніг із 21-ї зенітної ракетної групи бундесверу назвав Patriot зброєю "з унікальними характеристиками для західного світу". Він може контролювати до 50 і вражати до п'яти цілей одночасно. Комплекс складається з трьох машин:
-
- Радар, який бачить ціль за 150 км
-
- Командний пункт управління вогнем
-
- Пускова установка
-
На сьогодні Україні передано два комплекси Patriot: один із Німеччини, другий - зі США. Представник ЗСУ розповів BILD, що українські військові спеціально вчилися працювати на Patriot як у світлий, так і в темний час доби.
Доповнення
Як пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, з технічної точки зору Patriot це комплекс: батарея, дивізіон, радіолокаційна система. Він вказав, що дивізіон – це командний пункт, який отримує інформацію про повітряну обстановку і відпроацьовує по повітряних цілях в автоматичному, напіватоматичному та ручному режимах.
"Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі", - розповів Ігнат.
Він зазначив, що є радар, який забезпечує інформацією, що знаходиться на віддаленні. І до 8 пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу пусків ракет, розповів речник командування Повітряних сил.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський на саміті G7: "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія