Немецкие военные показали СМИ Patriot, на котором обучали украинских военных - BILD

Детали

Немецкое издание допустили на военную базу, где украинских военных три месяца обучали на американских комплексах MIM 104 Patriot. СМИ сделали репортаж изнутри машины. Подполковник авиации Маркус Кениг из 21-й зенитной ракетной группы бундесвера назвал Patriot оружием "с уникальными характеристиками для западного мира". Он может контролировать до 50 и поражать до пяти целей одновременно. Комплекс состоит из трех машин:



Радар, который видит цель за 150 км



Командный пункт управления огнем



Пусковая установка



На сегодня Украине передано два комплекса Patriot: один из Германии, второй - из США. Представитель ВСУ рассказал BILD, что украинские военные специально учились работать на Patriot как в светлое, так и в темное время суток.

Дополнение

Как пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с технической точки зрения Patriot это комплекс: батарея, дивизион, радиолокационная система. Он указал, что дивизион – это командный пункт, который получает информацию о воздушной обстановке и отрабатывает по воздушным целям в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

"Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели", - рассказал Игнат.

Он отметил, что есть радар, который обеспечивает информацией, что находится на удалении. И до 8 пусковых установок, в каждой из которых по четыре транспортно-пусковых контейнера, которые тоже расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу пусков ракет, рассказал представитель командования Воздушных сил.

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