Повітряні сили: не переймайтеся долею Patriot, знищити систему якимось "Кинджалом" неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Система Patriot - це комплекс техніки, і знищити її якимось "Кинджалом" неможливо, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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За словами Юрія Ігната, результат протиповітряного бою може бути різний. Але вчора українські Повітряні сили коментувати заяви міноборони рф про "успішну ракетну атаку" в тому числі "ураження ЗРК Patriot у Києві ракетою «Кинджал»" видмовились взагалі.
"Ми не коментуєм брехуна конашенкова, який «знищив» вже 8 разів підряд весь склад нашої авіації. Якби в нас було стільки літаків, скільки вони «знищили», мабуть, ми б вже давно перемогли", - зазначив речник командування Повітряних сил.
Як пояснив Юрій Ігнат, з технічної точки зору Patriot це комплекс: батарея, дивізіон, радіолокаційна система.
Він вказав, що дивізіон – це командний пункт, який отримує інформацію про повітряну обстановку і відпроацьовує по повітряних цілях в автоматичному, напіватоматичному та ручному режимах.
"Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі", - зауважив Ігнат.
Він зазначив, що є радар, який забезпечує інформацією, що знаходиться на віддаленні. І до 8 пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу пусків ракет, розповів речник командування Повітряних сил.
Цитата
«Не переймайтеся долею Patriot. Знищити систему якимось "Кинджалом" неможливо. Усе, що вони (росіяни - ред.) розповідають, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди», - зазначив Ігнат.
Доповнення
Вчора CNN з посиланням на офіційного представника США опублікувало матеріал, у якому зазначалось, що у Сполучених Штатах припускають, що росія пошкодила, але не знищила американську систему Patriot внаслідок останньої нічної атаки на Київ.
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За уточненою інформацією Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 16 травня для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками.