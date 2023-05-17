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Повітряні сили: не переймайтеся долею Patriot, знищити систему якимось "Кинджалом" неможливо

Повітряні сили: не переймайтеся долею Patriot, знищити систему якимось "Кинджалом" неможливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Система Patriot - це комплекс техніки, і знищити її якимось "Кинджалом" неможливо, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Деталі

За словами Юрія Ігната, результат протиповітряного бою може бути різний. Але вчора українські Повітряні сили коментувати заяви міноборони рф про "успішну ракетну атаку"  в тому числі "ураження ЗРК Patriot у Києві ракетою «Кинджал»" видмовились взагалі.

"Ми не коментуєм брехуна конашенкова, який «знищив» вже 8 разів підряд весь склад нашої авіації. Якби в нас було стільки літаків, скільки вони «знищили», мабуть, ми б вже давно перемогли", - зазначив речник командування Повітряних сил.

Як пояснив Юрій Ігнат, з технічної точки зору Patriot це комплекс: батарея, дивізіон, радіолокаційна система.

Він вказав, що дивізіон – це командний пункт, який отримує інформацію про повітряну обстановку і відпроацьовує по повітряних цілях в автоматичному, напіватоматичному та ручному режимах.

"Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі", - зауважив Ігнат.

Він зазначив, що є радар, який забезпечує інформацією, що знаходиться на віддаленні. І до 8 пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу пусків ракет, розповів речник командування Повітряних сил.

Цитата

«Не переймайтеся долею Patriot. Знищити систему якимось "Кинджалом" неможливо. Усе, що вони (росіяни - ред.) розповідають, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди», - зазначив Ігнат.

Доповнення

Вчора CNN з посиланням на офіційного представника США опублікувало матеріал, у якому зазначалось, що у Сполучених Штатах припускають, що росія пошкодила, але не знищила американську систему Patriot внаслідок останньої нічної атаки на Київ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім відреагував на інформацію про можливе пошкодження системи Patriot в Україні

За уточненою інформацією Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 16 травня для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками.

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