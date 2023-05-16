Білий дім відреагував на інформацію про можливе пошкодження системи Patriot в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Білому домі не можуть підтвердити, що Patriot в Україні було пошкоджено, передає УНН із посилання на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.
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"У Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено", - процитував журналіст представника Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.
Крім того, Кірбі додав, що в разі якби системі були нанесені пошкодження, які вимагали ремонту за межами України, тоді США з цим допомогли б.
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Додамо
Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, хибні заяви росії про нібито успіхи на фронті та знищення системи ППО Patriot свідчать про те, що насправді окупанти бояться українського контрнаступу.
У той же час речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що не коментуватиме заяву міністерства оборони росії, які заявили про нібито знищення системи Patriot в результаті останньої нічної атаки.
За уточненою інформацією Генерального Штабу ЗСУ, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинжал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" і 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі були знищені нашими захисниками.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що в небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети.