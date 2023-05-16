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Білий дім відреагував на інформацію про можливе пошкодження системи Patriot в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У Білому домі не можуть підтвердити, що Patriot в Україні було пошкоджено, передає УНН із посилання на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.

Цитата

"У Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено", - процитував журналіст представника Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.

Крім того, Кірбі додав, що в разі якби системі були нанесені пошкодження, які вимагали ремонту за межами України, тоді США з цим допомогли б.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США припускають, що росія пошкодила систему Patriot під час нічної атаки на Київ - CNN

Додамо

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, хибні заяви росії про нібито успіхи на фронті та знищення системи ППО Patriot свідчать про те, що насправді окупанти бояться українського контрнаступу

У той же час речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що не коментуватиме заяву міністерства оборони росії, які заявили про нібито знищення системи Patriot в результаті останньої нічної атаки.

За уточненою інформацією Генерального Штабу ЗСУ, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинжал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" і 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі були знищені нашими захисниками.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що в небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети.

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