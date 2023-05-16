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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом отреагировал на информацию о возможном повреждении системы Patriot в Украине

Белый дом отреагировал на информацию о возможном повреждении системы Patriot в Украине

Киев • УНН

 • 2320691 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Белом доме не могут подтвердить, что Patriot в Украине был поврежден, передает УНН со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриша.

Цитата

"В Белом доме не могут подтвердить информацию о том, что Patriot в Украине был поврежден", - процитировал журналист представителя Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

Кроме того, Кирби добавил, что в случае если бы системе были нанесены повреждения, которые требовали ремонта за пределами Украины, тогда США с этим помогли бы.

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Добавим

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ложные заявления россии о якобы успехах на фронте и уничтожении системы ПВО Patriot свидетельствуют о том, что на самом деле оккупанты боятся украинского контрнаступления

В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что не будет комментировать заявление министерства обороны россии, которые заявили о якобы уничтожении системы Patriot в результате последней ночной атаки.

По уточненной информации Генерального Штаба ВСУ, для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что в небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты.

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