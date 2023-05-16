У США припускають, що росія пошкодила систему Patriot під час нічної атаки на Київ - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Сполучених Штатах припускають, що росія пошкодила, але не знищила американську систему ППО Patriot внаслідок останньої нічної атаки на Київ. Про це CNN повідомив офіційний представник США, повідомляє УНН.
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За словами чиновника, США все ще оцінюють, якою мірою система була пошкоджена. Аналіз надалі визначить, чи її можна відремонтувати на місці українськими силами.
У той же час інший чиновник заявив, що, можливо, ракетний обстріл вразив один із кількох компонентів батареї Patriot.
Як пише видання, батарея системи складається із шести основних компонентів: генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка та ракети-перехоплювачі.
Однак, як пише CNN, серйозне пошкодження одного чи кількох компонентів може змусити Україну відключити систему та вивезти її за межі країни для повноцінного ремонту.
Patriot оснащений потужним радаром для виявлення наближення цілей на великій відстані, що робить його потужною платформою протиповітряної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети та інші цілі.
Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дозволяє противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження.
Офіційні особи США вважають, що російські військові змогли відстежити сигнали, що походять від системи, що дозволило їм націлити систему за допомогою гіперзвукової ракети «Кинжал».
Доповнення
Тим часом, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що не коментуватиме заяву міністерства оборони росії, які заявили про нібито знищення системи Patriot в результаті останньої нічної атаки.
За уточненою інформацією Генерального Штабу ЗСУ, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинжал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" і 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі були знищені нашими захисниками.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що в небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети.