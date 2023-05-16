У США припускають, що росія пошкодила систему Patriot під час нічної атаки на Київ - CNN

ukru
Ексклюзив
08:30 • 3219 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 14246 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 32753 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 283533 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 382246 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312796 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345710 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308681 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223624 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207085 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
85 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 31589 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 39067 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 38820 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 18975 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 37187 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 32781 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 402327 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 544959 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 577430 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 574217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 1160 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 14917 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209134 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 382256 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178570 перегляди
Актуальне
У США припускають, що росія пошкодила систему Patriot під час нічної атаки на Київ - CNN

У США припускають, що росія пошкодила систему Patriot під час нічної атаки на Київ - CNN

Київ • УНН

 • 952495 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. У Сполучених Штатах припускають, що росія пошкодила, але не знищила американську систему ППО Patriot внаслідок останньої нічної атаки на Київ. Про це CNN повідомив офіційний представник США, повідомляє УНН.

Деталі

За словами чиновника, США все ще оцінюють, якою мірою система була пошкоджена. Аналіз надалі визначить, чи її можна відремонтувати на місці українськими силами.

У той же час інший чиновник заявив, що, можливо, ракетний обстріл вразив один із кількох компонентів батареї Patriot.

Як пише видання, батарея системи складається із шести основних компонентів: генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка та ракети-перехоплювачі.

Однак, як пише CNN, серйозне пошкодження одного чи кількох компонентів може змусити Україну відключити систему та вивезти її за межі країни для повноцінного ремонту.

Patriot оснащений потужним радаром для виявлення наближення цілей на великій відстані, що робить його потужною платформою протиповітряної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети та інші цілі.

Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дозволяє противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження.

Офіційні особи США вважають, що російські військові змогли відстежити сигнали, що походять від системи, що дозволило їм націлити систему за допомогою гіперзвукової ракети «Кинжал».

Доповнення

Тим часом, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що не коментуватиме заяву міністерства оборони росії, які заявили про нібито знищення системи Patriot в результаті останньої нічної атаки.

За уточненою інформацією Генерального Штабу ЗСУ, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинжал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" і 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі були знищені нашими захисниками. 

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що в небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73