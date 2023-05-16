В США предполагают, что россия повредила систему Patriot во время ночной атаки на Киев – CNN

Детали

По словам чиновника, США все еще оценивают, в какой степени система была повреждена. Анализ в дальнейшем определит, возможно ли ее отремонтировать на месте украинскими силами.

В то же время другой чиновник заявил, что возможно, ракетный обстрел поразил один из нескольких компонентов батареи Patriot.

Как пишет издание, батарея системы состоит из шести основных компонентов: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая установка и ракеты-перехватчики.

Однако, как пишет CNN, серьезное повреждение одного или нескольких компонентов может вынудить Украину отключить систему и вывезти ее за пределы страны для полноценного ремонта.

Patriot оснащен мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает его мощной платформой противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты и другие цели.

Но излучение радара, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и определить ее местоположение.

Официальные лица США считают, что российские военные смогли отследить сигналы, исходящие от системы, что позволило им нацелить систему с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Дополнение

Тем временем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что не будет комментировать заявление министерства обороны рф, которые заявили о якобы уничтожении системы Patriot в результате последней ночной атаки.

По уточненной информации Генерального Штаба ВСУ, для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробалистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что в небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистических ракеты.