Воздушные силы: не беспокойтесь о судьбе Patriot, уничтожить систему каким-то "Кинжалом" невозможно

Детали

По словам Юрия Игната, результат противовоздушного боя может быть разный. Но вчера украинские Воздушные силы комментировать заявления минобороны рф об "успешной ракетной атаке" в том числе "поражение ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»" отказались вообще.

"Мы не комментируем лжеца конашенкова, который «уничтожил» уже 8 раз подряд весь состав нашей авиации. Если бы у нас было столько самолетов, сколько они «уничтожили», видимо, мы бы уже давно победили", - отметил представитель командования Воздушных сил.

Как пояснил Юрий Игнат, с технической точки зрения Patriot это комплекс: батарея, дивизион, радиолокационная система.

Он указал, что дивизион – это командный пункт, который получает информацию о воздушной обстановке и отрабатывает по воздушным целям в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

"Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью", - заметил Игнат.

Он отметил, что есть радар, который обеспечивает информацией, что находится на удалении. И до 8 пусковых установок, в каждой из которых по четыре транспортно-пусковых контейнера, которые тоже расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу пусков ракет, рассказал представитель командования Воздушных сил.

Цитата

«Не беспокойтесь о судьбе Patriot. Уничтожить систему каким-то "Кинжалом" невозможно. Все, что они (россияне - ред.) рассказывают, пусть останется в архиве их пропаганды», - отметил Игнат.

Дополнение

Вчера CNN со ссылкой на официального представителя США опубликовало материал, в котором отмечалось, что в Соединенных Штатах предполагают, что россия повредила, но не уничтожила американскую систему Patriot в результате последней ночной атаки на Киев.

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По уточненной информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 16 мая для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками.