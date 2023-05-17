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Воздушные силы: не беспокойтесь о судьбе Patriot, уничтожить систему каким-то "Кинжалом" невозможно

Киев • УНН

 • 872805 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Система Patriot - это комплекс техники, и уничтожить ее каким-то "Кинжалом" невозможно, сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Детали

По словам Юрия Игната, результат противовоздушного боя может быть разный. Но вчера украинские Воздушные силы комментировать заявления минобороны рф об "успешной ракетной атаке"  в том числе "поражение ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»" отказались вообще.

"Мы не комментируем лжеца конашенкова, который «уничтожил» уже 8 раз подряд весь состав нашей авиации. Если бы у нас было столько самолетов, сколько они «уничтожили», видимо, мы бы уже давно победили", - отметил представитель командования Воздушных сил.

Как пояснил Юрий Игнат, с технической точки зрения Patriot это комплекс: батарея, дивизион, радиолокационная система.

Он указал, что дивизион – это командный пункт, который получает информацию о воздушной обстановке и отрабатывает по воздушным целям в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

"Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью", - заметил Игнат.

Он отметил, что есть радар, который обеспечивает информацией, что находится на удалении. И до 8 пусковых установок, в каждой из которых по четыре транспортно-пусковых контейнера, которые тоже расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу пусков ракет, рассказал представитель командования Воздушных сил.

Цитата

«Не беспокойтесь о судьбе Patriot. Уничтожить систему каким-то "Кинжалом" невозможно. Все, что они (россияне - ред.) рассказывают, пусть останется в архиве их пропаганды», - отметил Игнат.

Дополнение

Вчера CNN со ссылкой на официального представителя США опубликовало материал, в котором отмечалось, что в Соединенных Штатах предполагают, что россия повредила, но не уничтожила американскую систему Patriot в результате последней ночной атаки на Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом отреагировал на информацию о возможном повреждении системы Patriot в Украине

По уточненной информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 16 мая для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками.

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