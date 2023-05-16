У Генштабі уточнили кількість збитих російських ракет під час нічної атаки на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час атаки в ніч на 16 травня росія випустила шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів", а також десять ракет наземного базування. Усі були знищені українськими силами ППО, пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що у небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи останній ракетний обстріл Києва, заявив, що в росіян немає тактики - це їх бачення. Є в них ціль вдарити по столиці - от і б'ють.