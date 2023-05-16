В Генштабе уточнили количество сбитых российских ракет во время ночной атаки на Украину

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“По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробалистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками", – говорится в сообщении.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что в небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистических ракеты.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя последний ракетный обстрел Киева, заявил, что у россиян нет тактики – это их видение. Есть у них цель ударить по столице – вот и бьют.