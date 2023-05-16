Это не тактика, это их видение - Игнат о вражеских обстрелах Киева

Цитата

«Какая тактика? Есть у них цель ударить по Киеву - вот бьют по Киеву, есть цель - бьют еще куда-то. Это не тактика, это их видение, как и что они пытаются этим сделать, сказать, что пытаются поразить», - сказал Игнат.

Кроме того, он прокомментировал количество запущенных по Украине аэробаллистических ракет "Кинжал".

На вопрос, запускали ли ранее россияне 6 "Кинжалов" по Киеву, Игнат ответил: «Вряд ли, но я не могу утверждать точно. Я не помню, чтобы столько "Кинжалов" было. "Кинжалами" уже били по столице, было тогда даже подтверждено первое уничтожение, перед этим было по Киеву, по Запорожью, не так давно, несколько месяцев назад».

Дополнение

Ночью враг атаковал с воздуха Киев. Известно о трех пострадавших людях.

В небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны.