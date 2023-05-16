Це не тактика, це їхнє бачення - Ігнат про ворожі обстріли Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи останній ракетний обстріл Києва, заявив, що в росіян немає тактики - це їх бачення. Є в них ціль вдарити по столиці - от і б'ють. Про це він повідомив в коментарі журналісту УНН.
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«Яка тактика? Є в них ціль вдарити по Києву - от б'ють по Києву, є ціль - б'ють ще кудись. Це не тактика, це їхнє бачення, як і що вони намагаються цим зробити, сказати, що намагаються вразити», - сказав Ігнат.
Окрім того, він прокоментував кількість запущених по Україні аеробалістичних ракет "Кинджал".
На запитання, чи раніше росіяни запускали 6 "Кинджалів" по Києву, Ігнат відповів: «Навряд, але я не можу стверджувати точно. Я не пам'ятаю, щоб стільки "Кинджалів" було. "Кинджалами" вже били по столиці, було тоді навіть підтверджено перше знищення, перед цим було по Києву, по Запоріжжю, не так давно, кілька місяців тому».
Доповнення
Уночі ворог атакував з повітря Київ. Відомо про трьох постраждалих людей.
У небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони.