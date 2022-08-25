Війська рф обстріляли Оріхів на Запоріжжі: загинув 17-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські війська обстріляли з артилерії місто Оріхів на Запоріжжі - загинув 17-річний хлопець, 66-річна жінка дістала тяжкі поранення. Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА ОЛександр Старух, інформує УНН.
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"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю", - написав Старух.
Деталі
Тяжкі поранення дістала 66-річна жінка із селища Преображенка. Окрім того, зруйновано десятки приватних будинків.
Нагадаємо
24 серпня війська рф обстріляли шість населених пунктів Запорізької області.