Війська рф обстріляли Оріхів на Запоріжжі: загинув 17-річний хлопець

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"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю", - написав Старух.

Деталі

Тяжкі поранення дістала 66-річна жінка із селища Преображенка. Окрім того, зруйновано десятки приватних будинків.

Нагадаємо

24 серпня війська рф обстріляли шість населених пунктів Запорізької області.