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На Запоріжжі ворог обстріляв шість населених пунктів, є руйнування

Київ • УНН

 • 128601 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти обстріляли два села і селище з двома містами, є руйнування, повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.

На Запоріжжі ворог обстріляв шість населених пунктів, є руйнування

Цитата

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Розумівка, Степне, Комишуваха, Гуляйполе, Оріхів, Запоріжжя", - повідомили в ОВА у Telegram.

Деталі

Надійшло 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Водночас, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram зазначив, що "неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків рашистські окупанти завдали авіаударів".

За даними ГУ ДСНС у Запорізькій області, упродовж доби внаслідок російської ворожої агресії рятувальники ліквідували 6 пожеж у Пологівському районі.

У Гуляйполі сталося 4 пожежі. Так, рятувальники ліквідували загоряння 8 гаражів на загальній площі 100 кв. м, 2 одноповерхових житлових будинки загальною площею 130 кв. м, господарчої споруди на площі 30 кв. м та складського приміщення на загальній площі 120 кв. м.

У Оріхові вогнеборці приборкали 2 пожежі. Так, у першому випадку рятувальники загасили полум’я у 2 господарчих спорудах та металевому гаражі на загальній площі 76 кв. м, а у другому – загоряння відкритої території на площі 0,3 га.

При цьому, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю у ніч на 24 серпня пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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