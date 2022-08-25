В Запорожье враг обстрелял шесть населенных пунктов, есть разрушения

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"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Разумовка, Степное, Камышеваха, Гуляйполе, Орехов, Запорожье", - сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Поступило 45 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

В то же время, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram отметил, что "недалеко от Орехова, Гуляйпольского и Щербаков рашистские оккупанты нанесли авиаудары".

По данным ГУ ГСЧС в Запорожской области, в течение суток в результате российской вражеской агрессии спасатели ликвидировали 6 пожаров в Пологовском районе.

В Гуляйполе произошло 4 пожара. Так, спасатели ликвидировали возгорание 8 гаражей на общей площади 100 кв. м, 2 одноэтажных жилых дома общей площадью 130 кв. м, хозяйственной постройки на площади 30 кв. м и складского помещения общей площадью 120 кв. м.

В Орехове огнеборцы потушили 2 пожара. Так, в первом случае спасатели погасили пламя в 2 хозяйственных сооружениях и металлическом гараже на общей площади 76 кв. м, а во втором – возгорание открытой территории на площади 0,3 га.

При этом, по данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

В результате вражеского удара по Запорожью в ночь на 24 августа повреждена гражданская инфраструктура.