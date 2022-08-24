Ворожий удар по Запоріжжю: відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки

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"На місці вже працюють відповідні комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові ушкоджені будівлі, повідомляйте про це на "15-80", - наголосив він.

Куртєв додав, що серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Запоріжжя, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури. Пізніше загарбники завдали ще одного удару по Запоріжжю.