Ворожий удар по Запоріжжю: відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. Про це в Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.
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"На місці вже працюють відповідні комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові ушкоджені будівлі, повідомляйте про це на "15-80", - наголосив він.
Куртєв додав, що серед людей постраждалих немає.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Запоріжжя, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури. Пізніше загарбники завдали ще одного удару по Запоріжжю.