Російські окупанти завдали ще одного удару по Запоріжжю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські загарбники завдали ще одного удару по Запоріжжю. Про це в Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.
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"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив Куртєв.
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