Російські окупанти завдали ще одного удару по Запоріжжю

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"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив Куртєв.

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Окупанти обстріляли Запоріжжя, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури.