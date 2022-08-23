Окупанти обстріляли Запоріжжя, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури

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"Увага! Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Важливо! Дотримуйтесь правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - зазначив він.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли у Запорізькій області райони одного села та міст Гуляйполе й Оріхів.