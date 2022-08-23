Окупанти обстріляли Запоріжжя, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя пошкоджені об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Увага! Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Важливо! Дотримуйтесь правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - зазначив він.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли у Запорізькій області райони одного села та міст Гуляйполе й Оріхів.