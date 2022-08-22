На Запоріжжі окупанти обстріляли село та два міста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли у Запорізькій області райони одного села та міст Гуляйполе й Оріхів, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Запорізької ОВА.
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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Тайврійське", - повідомляє ОВА у Telegram.
Деталі
За минулу добу з області надійшло 12 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
При цьому вказано, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Запорізькому напрямку російські військові вели наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мали, відійшли.