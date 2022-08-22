На Запорожье оккупанты обстреляли село и два города

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Тайврийское", - сообщает ОВА в Telegram.

Детали

За минувшие сутки из области поступило 12 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом указано, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Запорожском направлении российские военные вели наступление в направлении Макаровка – Времовка, успеха не имели, отошли.