Оккупанты обстреляли Запорожье, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры

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"Внимание! Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется. Важно! Соблюдайте правила воздушной тревоги и неразглашение информации", - отметил он.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли в Запорожской области районы одного села и городов Гуляйполе и Орехов.