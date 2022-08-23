Оккупанты обстреляли Запорожье, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В результате вражеских обстрелов Запорожья повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Внимание! Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется. Важно! Соблюдайте правила воздушной тревоги и неразглашение информации", - отметил он.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли в Запорожской области районы одного села и городов Гуляйполе и Орехов.