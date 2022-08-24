Российские оккупанты нанесли еще один удар по Запорожью
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские захватчики нанесли еще один удар по Запорожью. Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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"Около четырех утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Куртев.
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