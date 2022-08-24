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Вражеский удар по Запорожью: известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла

Киев • УНН

 • 522338 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В результате ночного вражеского удара по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура. Сейчас известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и разрушены оконные рамы. Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.

Вражеский удар по Запорожью: известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла

Цитата

"На месте уже работают соответствующие коммунальные службы. Если у вас есть информация о дополнительных поврежденных зданиях, сообщайте об этом на "15-80", - подчеркнул он.

Куртев добавил, что среди людей пострадавших нет.

Напомним 

Оккупанты обстреляли Запорожье, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры. Позже захватчики нанесли еще один удар по Запорожью.

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