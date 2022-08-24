Вражеский удар по Запорожью: известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла

Цитата

"На месте уже работают соответствующие коммунальные службы. Если у вас есть информация о дополнительных поврежденных зданиях, сообщайте об этом на "15-80", - подчеркнул он.

Куртев добавил, что среди людей пострадавших нет.

Напомним

Оккупанты обстреляли Запорожье, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры. Позже захватчики нанесли еще один удар по Запорожью.