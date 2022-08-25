Войска рф обстреляли Орехов в Запорожской области: погиб 17-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские войска обстреляли из артиллерии город Орехов в Запорожской области - погиб 17-летний парень, 66-летняя женщина получила тяжелые ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.
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"Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд. Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь", - написал Старух.
Детали
Тяжелые ранения получила 66-летняя женщина из поселка Преображенка. Кроме того, разрушены десятки частных домов.
Напомним
24 августа войска рф обстреляли шесть населенных пунктов Запорожской области.