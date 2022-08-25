Войска рф обстреляли Орехов в Запорожской области: погиб 17-летний парень

Цитата

"Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд. Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь", - написал Старух.

Детали

Тяжелые ранения получила 66-летняя женщина из поселка Преображенка. Кроме того, разрушены десятки частных домов.

Напомним

24 августа войска рф обстреляли шесть населенных пунктов Запорожской области.