Війна з рф: Зеленський заявив, що в Україні щодня гине до 30 військових

Деталі

Зеленський розповів, що нещодавні поставки зброї США та союзників, зокрема реактивних систем залпового вогню "Хімарс" і 155-мм гаубиць, допомогли притупити наступ росії на Донбасі та стабілізувати там ситуацію.

За його словами, росіяни щодня випускали 12 тисяч артилерійських снарядів проти 1000-2000 з боку України. Зараз, додав він, Україна може випускати близько 6000 снарядів на день, тоді як росія починає відчувати нестачу боєприпасів і військ.

Зеленський зазначив, що ця зміна у балансі вогневої могутності зупинила українські втрати. За його словами, на піку бойових дій у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військовослужбовців на день, тепер це число скоротилося до 30 загиблих на день та близько 250 поранених.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що під час повномасштабного вторгнення рф найбільше втрат серед українських військових було у травні. Тоді щодня гинуло до ста захисників, поранених було до 300-400.