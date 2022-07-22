Война из РФ: Зеленский заявил, что в Украине ежедневно погибает до 30 военных

Детали

Зеленский рассказал, что недавние поставки оружия США и союзников, в частности, реактивных систем залпового огня "Химарс" и 155-мм гаубиц, помогли притупить наступление россии на Донбассе и стабилизировать там ситуацию.

По его словам, россияне ежедневно выпускали 12 тысяч артиллерийских снарядов против 1000-2000 со стороны Украины. Сейчас, добавил он, Украина может выпускать около 6000 снарядов в день, тогда как россия начинает испытывать нехватку боеприпасов и войск.

Зеленский отметил, что это изменение в балансе огневого могущества остановило украинские потери. По его словам, на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, теперь это число сократилось до 30 погибших в день и около 250 раненых.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что во время полномасштабного вторжения россии больше всего потерь среди украинских военных было в мае. Тогда каждый день погибало до ста защитников, раненых было до 300-400.