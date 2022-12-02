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Війна в Україні показує, що Європа "недостатньо сильна" — прем'єр Фінляндії

Війна в Україні показує, що Європа "недостатньо сильна" — прем'єр Фінляндії

Київ • УНН

 • 1320213 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонувала "абсолютно чесну" оцінку можливостей Європи у війні росії з Україною, прямо заявивши, що "ми недостатньо сильні", щоб протистояти Москві поодинці, передає УНН посилаючись на агентство AFP.

Деталі

Під час візиту до Австралії Санна Марін заявила, що вторгнення володимира путіна та окупація сусідньої України виявили як слабкість Європи, так і стратегічні прорахунки у відносинах із росією.

"Я маю бути дуже чесною, абсолютно чесною з вами, Європа зараз недостатньо сильна. Без Сполучених Штатів ми мали б проблеми", - сказала вона сіднейському аналітичному центру Інституту Лоуї.

Марін наполягала на тому, щоб Україні дали "все, що потрібно", щоб виграти війну, додавши, що Сполучені Штати відіграли вирішальну роль у постачанні Києву зброї, фінансами та гуманітарною допомогою, необхідними для стримування росії.

"Ми повинні переконатися, що ми також нарощуємо ці можливості, коли йдеться про європейську оборону промисловість, і переконатися, що ми можемо впоратися з різними ситуаціями", - сказала вона.

37-річна Марін засудила політику Європейського союзу, яка наголошувала на важливості взаємодії з путіним, і сказала, що блок повинен був прислухатися до держав-членів, які входили до складу Радянського Союзу, до його розпаду.

"Довгий час Європа вибудовувала стратегію щодо росії, щоб закрити наші економічні зв'язки, купувати енергію у росії… ми думали, що це запобігатиме війні".

Марін додала, що цей підхід "виявився абсолютно невірним".

"Їх не турбують економічні зв'язки, їм немає справи до санкцій. Їм все одно до цього".

Контекст

Фінляндія завоювала незалежність від росії майже 105 років тому і незабаром завдала важких втрат радянської армії, що вторглася, незважаючи на те, що в неї була величезна перевага в озброєнні.

З моменту приєднання до Європейського союзу в 2004 році такі країни, як Естонія та Польща, закликали інших членів ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо путіна, і ця позиція була пом'якшена Францією, Німеччиною, Італією та Грецією, які виступали за тісніші економічні зв'язки з Москвою.

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