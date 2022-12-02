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Война в Украине показывает, что Европа "недостаточно сильна" — премьер Финляндии

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин предложила "совершенно честную" оценку возможностей Европы в войне россии с Украиной, прямо заявив, что "мы недостаточно сильны", чтобы противостоять Москве в одиночку, передает УНН ссылаясь на агентство AFP.

Детали

Во время визита в Австралию Санна Марин заявила, что вторжение владимира путина и оккупация соседней Украины выявили как слабость Европы, так и стратегические просчеты в отношениях с россией.

"Я должна быть очень честной, абсолютно честной с вами, Европа сейчас недостаточно сильна. Без Соединенных Штатов у нас были бы проблемы", - сказала она сиднейскому аналитическому центру Института Лоуи.

Марин настаивала на том, чтобы Украине дали "все, что нужно", чтобы выиграть войну, добавив, что Соединенные Штаты сыграли решающую роль в снабжении Киева оружием, финансами и гуманитарной помощью, необходимыми для сдерживания россии.

"Мы должны убедиться, что мы также наращиваем эти возможности, когда речь идет о европейской обороне промышленности, и убедиться, что мы можем справиться с разными ситуациями", - сказала она.

37-летняя Марин осудила политику Европейского союза, которая отмечала важность взаимодействия с путиным, и сказала, что блок должен был прислушиваться к государствам-членам, входившим в состав Советского Союза, к его распаду.

"Долгое время Европа выстраивала стратегию по отношению к россии, чтобы закрыть наши экономические связи, покупать энергию у россии… мы думали, что это будет предотвращать войну".

Марин добавила, что этот подход "оказался совершенно неверным".

"Их не беспокоят экономические связи, им нет дела до санкций. Им все равно до этого".

Контекст

Финляндия завоевала независимость от россии почти 105 лет назад и вскоре нанесла тяжелые потери вторгшейся советской армии, несмотря на то, что у нее было огромное преимущество в вооружении.

С момента присоединения к Европейскому союзу в 2004 году такие страны, как Эстония и Польша, призвали других членов ЕС занять более жесткую позицию по отношению к путину, и эта позиция была смягчена Францией, Германией, Италией и Грецией, которые выступали за теснее экономические связи с Москвой.

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