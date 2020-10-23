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Війна у Лівії: сторони конфлікту підписали угоду "про постійне припинення вогню"

Війна у Лівії: сторони конфлікту підписали угоду "про постійне припинення вогню"

Київ • УНН

 • 34579 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Представники протиборчих сторін лівійського конфлікту підписали угоду “про постійне припинення вогню” в цій країні. Про це в п’ятницю, 23 жовтня, в Женеві повідомила Стефані Вільямс, виконуюча обов’язки спецпосланця генсека ООН по Лівії і глава Місії даної всесвітньої організації з підтримки в цій країні (МООНПЛ), пише УНН.

На фоні посередництва Вільямс учасники спільної лівійської військової комісії в форматі “5+5” досягли “важливого поворотного пункту на шляху до миру і стабільності в Лівії”, відзначили в ООН.

Як вказала сама Вільямс на церемонії підписання, “шлях до угоди про постійне припинення вогню найчастіше був довгим і важким”. “Перед нами — багато роботи в майбутні дні і тижні з тим, щоб виконати зобов’язання в рамках угоди”, — сказала вона. “Необхідно продовжити роботу якомога швидше, щоб пом’якшити ряд проблем, з якими через конфлікт стикається населення країни”, — вказала спецпосланець.

Вона також назвала нинішній “рівень іноземного втручання” в лівійський конфлікт “неприпустимим”. “Ці країни повинні тримати свої руки подалі від Лівії”, — підкреслила Стефані Вільямс, не назвавши, проте, конкретних держав. Як зазначають ЗМІ, на початку тижня спецпосланець, зокрема, говорила, що іноземні бойовики протягом 90 днів після припинення вогню повинні під наглядом ООН покинути країну.

Церемонія підписання угоди в Женеві:

Конференція Стефані Вільямс:

Деталі домовленостей поки не оприлюднені. Як уточнює агентство AP, слідом за переговорами військових представників міжнародно визнаного Уряду національної згоди (УНЗ) і Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара йтимуть політичні консультації, які будуть запущені в Тунісі в листопаді.

Переговори в Женеві в форматі спільної військової комісії проходили з 19 по 23 жовтня. Вільямс 21 жовтня повідомила на брифінгу, що сторони “погодилися відкрити всі наземні дороги, які з’єднують всі регіони і міста в Лівії”. Крім того, за її словами, досягнута домовленість “про відкриття повітряних шляхів в Лівії” і, зокрема, про “польоти в адміністративну столицю південного регіону — Сабха”. Крім того, має відновитися регулярне повітряне сполучення між Тріполі і Бенгазі. Військові представники сторін конфлікту також домовилися сприяти спокійній ситуації на передовій і уникати ескалації, підтримувати зусилля рад старійшин з обміну полоненими, працювати безпосередньо з представниками національних нафтових корпорацій, щоб знову почати видобуток нафти.

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