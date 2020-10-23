Война в Ливии: стороны конфликта подписали соглашение "о постоянном прекращении огня"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали соглашение “о постоянном прекращении огня” в этой стране. Об этом в пятницу, 23 октября, в Женеве сообщила Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава Миссии данной всемирной организации по поддержке в этой стране (МООНПЛ), пишет УНН.
На фоне посредничества Уильямс участники совместной ливийской военной комиссии в формате “5+5” достигли “важного поворотного пункта на пути к миру и стабильности в Ливии”, отметили в ООН.
Как указала сама Уильямс на церемонии подписания, “путь к соглашению о постоянном прекращении огня зачастую был длинным и трудным”. “Перед нами — много работы в предстоящие дни и недели с тем, чтобы выполнить обязательства в рамках соглашения”, — сказала она. “Необходимо продолжить работу как можно быстрее, чтобы смягчить ряд проблем, с которыми из-за конфликта сталкивается население страны", — указала спецпосланник.
Она также назвала нынешний “уровень иностранного вмешательства” в ливийский конфликт “недопустимым”. “Эти страны должны держать свои руки подальше от Ливии”, — подчеркнула Стефани Уильямс, не назвав, однако, конкретных государств. Как отмечают СМИ, в начале недели спецпосланник, в частности, говорила, что иностранные боевики в течение 90 дней после прекращения огня должны под надзором ООН покинуть страну.
Церемония подписания соглашения в Женеве:
Конференция Стефани Уильямс:
Детали договоренностей пока не обнародованы. Как уточняет агентство AP, вслед за переговорами военных представителей международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара последуют политические консультации, которые будут запущены в Тунисе в ноябре.
Переговоры в Женеве в формате совместной военной комиссии проходили с 19 по 23 октября. Уильямс 21 октября сообщила на брифинге, что стороны “согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии”. Кроме того, по ее словам, достигнута договоренность “об открытии воздушных путей в Ливии” и, в частности, о “полетах в административную столицу южного региона — Сабху”. Кроме того, должно возобновиться регулярное воздушное сообщение между Триполи и Бенгази. Военные представители сторон конфликта также договорились способствовать спокойной ситуации на передовой и избегать эскалации, поддерживать усилия советов старейшин по обмену пленными, работать напрямую с представителями национальных нефтяных корпораций, чтобы вновь начать добычу нефти.