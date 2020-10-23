Война в Ливии: стороны конфликта подписали соглашение "о постоянном прекращении огня"

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 67480 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 94014 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122249 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104785 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124524 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100457 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101377 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103710 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101850 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101479 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 51026 просмотра
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 30529 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100777 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 83832 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 44371 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 83832 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 122249 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 124524 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381315 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332224 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 21017 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100778 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131713 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209018 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235733 просмотра
Актуальное
Война в Ливии: стороны конфликта подписали соглашение "о постоянном прекращении огня"

Война в Ливии: стороны конфликта подписали соглашение "о постоянном прекращении огня"

Киев  •  УНН

 • 34579 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали соглашение “о постоянном прекращении огня” в этой стране. Об этом в пятницу, 23 октября, в Женеве сообщила Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава Миссии данной всемирной организации по поддержке в этой стране (МООНПЛ), пишет УНН.

На фоне посредничества Уильямс участники совместной ливийской военной комиссии в формате “5+5” достигли “важного поворотного пункта на пути к миру и стабильности в Ливии”, отметили в ООН.

Как указала сама Уильямс на церемонии подписания, “путь к соглашению о постоянном прекращении огня зачастую был длинным и трудным”. “Перед нами — много работы в предстоящие дни и недели с тем, чтобы выполнить обязательства в рамках соглашения”, — сказала она. “Необходимо продолжить работу как можно быстрее, чтобы смягчить ряд проблем, с которыми из-за конфликта сталкивается население страны", — указала спецпосланник.

Она также назвала нынешний “уровень иностранного вмешательства” в ливийский конфликт “недопустимым”. “Эти страны должны держать свои руки подальше от Ливии”, — подчеркнула Стефани Уильямс, не назвав, однако, конкретных государств. Как отмечают СМИ, в начале недели спецпосланник, в частности, говорила, что иностранные боевики в течение 90 дней после прекращения огня должны под надзором ООН покинуть страну.

Церемония подписания соглашения в Женеве:

Конференция Стефани Уильямс:

Детали договоренностей пока не обнародованы. Как уточняет агентство AP, вслед за переговорами военных представителей международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара последуют политические консультации, которые будут запущены в Тунисе в ноябре.

Переговоры в Женеве в формате совместной военной комиссии проходили с 19 по 23 октября. Уильямс 21 октября сообщила на брифинге, что стороны “согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии”. Кроме того, по ее словам, достигнута договоренность “об открытии воздушных путей в Ливии” и, в частности, о “полетах в административную столицу южного региона — Сабху”. Кроме того, должно возобновиться регулярное воздушное сообщение между Триполи и Бенгази. Военные представители сторон конфликта также договорились способствовать спокойной ситуации на передовой и избегать эскалации, поддерживать усилия советов старейшин по обмену пленными, работать напрямую с представителями национальных нефтяных корпораций, чтобы вновь начать добычу нефти.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы