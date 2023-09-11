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Виверження вулкана на Гаваях: фонтани лави здійнялися на 152 метри

Виверження вулкана на Гаваях: фонтани лави здійнялися на 152 метри

Київ • УНН

 • 600579 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. На Гаваях найактивніший вулкан Кілауеа, знову почав вивергатися в неділю, 10 вересня. Фонтани лави викинуто майже на 500 футів (приблизно 152 метри), повідомляє NY, передає УНН.

Деталі

Кілауеа, найактивніший вулкан на Гаваях, знову вивергся в неділю, 10 вересня. Виверження почалося близько 14:00 за місцевим часом і викинуло фонтани лави майже на 500 футів (152.4 метрів-ред.) у повітря. Виверження відбулося в кратері Халемаумау, розташованому в національному парку Гавайських вулканів на Великому острові Гаваїв.

Вулканічний смог, суміш діоксиду сірки та інших вулканічних газів, може становити небезпеку для здоров’я людей із проблемами дихання. Вулканічний смог може переноситися вітром на великі відстані та зберігатися до тих пір, поки триває виверження.

Невідомо, як довго триватиме виверження. Але експерти припускають, що це не буде схоже на виверження 2018 року, яке супроводжувалося десятками тисяч землетрусів і зруйнувало понад 700 будинків.

Довідково

Кілауеа, наймолодший вулкан на Гаваях, утворився під водою близько 280 000 років тому. Він вивергався майже безперервно з 1983 по 2018 рік і знову з 2020 року. Нещодавнє виверження тривало з вересня 2021 року по грудень 2022 року. Червневе виверження тривало близько 12 днів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що геологічна служба США повідомила, що у неділю на Гаваях почалося виверження вулкана Кілауеа. На зображеннях веб-камери видно тріщини в основі кратера вулкана, які створюють потоки лави на поверхні дна кратера. 

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