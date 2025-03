На Гаваях почав вивергатися вулкан Кілауеа

Деталі

Гавайське агентство з управління надзвичайними ситуаціями повідомило, що виверження «не становить лавової загрози для громад», хоча вулканічні частинки та гази можуть створити проблеми з диханням для людей, які піддалися впливу.

За даними Геологічної служби США, виверженню передував період сильної сейсмічності та «швидкого підйому» вершини.

Розташований у закритій зоні національного парку Гавайських вулканів, Кілауеа є одним із найактивніших воланів у світі. У 2019 році низка землетрусів і потужне виверження в Кілауеа призвели до руйнування сотень будинків і підприємств.

Виверження вулкана відбувалося в січні та червні 2023 року.

Kīlauea volcano is erupting. At approximately 3:15 p.m. HST on September 10, 2023, the USGS Hawaiian Volcano Observatory observed eruptive activity within Halemaʻumaʻu crater in Hawai‘i Volcanoes National Park. For current info, photos, & video, visit https://t.co/zJwsn1nD0H pic.twitter.com/REhbFcxql0

— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) September 11, 2023