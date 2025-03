На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

Детали

Гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что извержение «не представляет лавовой угрозы для населения», хотя вулканические частицы и газы могут создать проблемы с дыханием для людей, которые подверглись воздействию.

По данным Геологической службы США, извержению предшествовал период сильной сейсмичности и «быстрого подъема» вершины.

Расположенный в закрытой зоне Гавайского национального парка вулканов, Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире. В 2019 году серия землетрясений и мощное извержение в Килауэа привели к разрушению сотен домов и предприятий.

Извержение вулкана произошло в январе и июне 2023 года.

Kīlauea volcano is erupting. At approximately 3:15 p.m. HST on September 10, 2023, the USGS Hawaiian Volcano Observatory observed eruptive activity within Halemaʻumaʻu crater in Hawai‘i Volcanoes National Park. For current info, photos, & video, visit https://t.co/zJwsn1nD0H pic.twitter.com/REhbFcxql0

— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) September 11, 2023