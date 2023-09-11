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На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

Киев • УНН

 • 484670 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Геологическая служба США сообщила, что в воскресенье на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. На изображениях веб-камеры видны трещины в основании кратера вулкана, которые создают потоки лавы на поверхности дна кратера. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что извержение «не представляет лавовой угрозы для населения», хотя вулканические частицы и газы могут создать проблемы с дыханием для людей, которые подверглись воздействию.

По данным Геологической службы США, извержению предшествовал период сильной сейсмичности и «быстрого подъема» вершины.

Расположенный в закрытой зоне Гавайского национального парка вулканов, Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире. В 2019 году серия землетрясений и мощное извержение в Килауэа привели к разрушению сотен домов и предприятий.

Извержение вулкана произошло в январе и июне 2023 года.

Kīlauea volcano is erupting. At approximately 3:15 p.m. HST on September 10, 2023, the USGS Hawaiian Volcano Observatory observed eruptive activity within Halemaʻumaʻu crater in Hawai‘i Volcanoes National Park. For current info, photos, & video, visit https://t.co/zJwsn1nD0H pic.twitter.com/REhbFcxql0

— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) September 11, 2023

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