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Извержение вулкана на Гавайях: фонтаны лавы поднялись на 152 метра

Извержение вулкана на Гавайях: фонтаны лавы поднялись на 152 метра

Киев • УНН

 • 600575 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. На Гавайях самый активный вулкан Килауэа, снова начал извергаться в воскресенье, 10 сентября. Фонтаны лавы выброшены почти на 500 футов (примерно 152 метра), сообщает NY, передает УНН.

Детали

Килауэа, самый активный вулкан на Гавайях, снова извергся в воскресенье, 10 сентября. Извержение началось около 14:00 по местному времени и выбросило фонтаны лавы почти на 500 футов (152.4 метров-ред.) в воздух.Извержение произошло в кратере Халемаумау, расположенном в национальном парке Гавайских вулканов на Большом острове Гавайев.

Вулканический смог, смесь диоксида серы и других вулканических газов, может представлять опасность для здоровья’людей с проблемами дыхания. Вулканический смог может переноситься ветром на большие расстояния и сохраняться до тех пор, пока продолжается извержение.

Неизвестно, как долго продлится извержение. Но эксперты предполагают, что это не будет похоже на извержение 2018 года, которое сопровождалось десятками тысяч землетрясений и разрушило более 700 домов.

Справочно

Килауэа, самый молодой вулкан на Гавайях, образовался под водой около 280 000 лет назад. Он извергался почти непрерывно с 1983 по 2018 год и снова с 2020 года. Недавнее извержение продолжалось с сентября 2021 года по декабрь 2022 года. Июньское извержение длилось около 12 дней.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что геологическая служба США сообщила, что в воскресенье на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. На изображениях веб-камеры видны трещины в основании кратера вулкана, которые создают потоки лавы на поверхности дна кратера. 

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