Віцепрем'єрка Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів 27 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук під час брифінгу поділилася планами роботи гуманітарних коридорів на сьогодні. Усього погоджено 2 гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей, повідомляє УНН.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Також погоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з міста Бердянськ. Місце зборів без змін – вул. Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу.
15 автобусів зараз відправляються з міста Запоріжжя за маршрутом. Час їх прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів.
За адресою вул. Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безплатна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.
Луганська область
З міста Рубіжне до міста Бахмут. Евакуація буде проходити по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та району залізничного вокзалу міста.
Також будемо намагатися дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібозаводу і зі сховища школи №5.