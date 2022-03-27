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Вице-премьер Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров 27 марта

Киев • УНН

 • 90000 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук во время брифинга поделилась планами работы гуманитарных коридоров на сегодня. Всего согласовано 2 гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей, сообщает УНН.

Вице-премьер Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров 27 марта

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте. Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из города Бердянск. Место сбора без изменений - ул. Мелитопольское шоссе, 27 - возле городского спорткомплекса.

15 автобусов сейчас отправляются из города Запорожье по маршруту. Время их прибытия к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов.

По адресу ул. Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам.

Луганская область

Из города Рубежное в город Бахмут. Эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и району железнодорожного вокзала города.

Также будем пытаться достать наших людей из убежища под развалинами хлебозавода и из убежища школы №5.

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