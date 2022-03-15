Віце-прем’єрка Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 15 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук в ході брифінгу підсумувала результати роботи гуманітарних коридорів за 15 березня, повідомляє УНН.
Усього, за її словами, з 9 погоджених коридорів спрацювало 7.
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"Всього за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалося сьогодні врятувати 28 893 людини із заблокованих міст.
Це - Донецька область: з Маріуполя врятувалося близько 20 тисяч людей: через Бердянськ, Мангуш та інші населені пункти в напрямку Запоріжжя виїхало більше 4 000 приватних авто, з яких 570 уже прибули до Запоріжжя.
Стосовно гуманітарних коридорів на Сумщині, то із Сумської області евакуйовано 8 533 людини.
В Харківській області евакуйовано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.
Водночас у Бердянську залишився заблокований гуманітарний конвой з автобусами для евакуації людей з Маріуполя, в тому числі - громадян Туреччини та Греції. Через порушення режиму тиші з боку рф, нам так і не вдалося евакуювати людей з сіл Богданівка, Нова Богданівка та села Бобрик у Київській області.
Завтра ми плануємо продовжити роботу гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей з міста Ізюм", - резюмувала віце-прем’єрка.