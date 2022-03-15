Вице-премьер Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров 15 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в ходе брифинга подытожила результаты работы гуманитарных коридоров за 15 марта, сообщает УНН.
Всего, по ее словам, с 9 согласованных коридоров сработало 7.
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"Всего с помощью гуманитарных коридоров нам удалось сегодня спасти 28 893 человека из заблокированных городов.
Это - Донецкая область: из Мариуполя спаслось около 20 тысяч человек: через Бердянск, Мангуш и другие населенные пункты в направлении Запорожья выехало более 4 000 частных авто, из которых 570 уже прибыли в Запорожье.
Что касается гуманитарных коридоров на Сумщине, то из Сумской области эвакуировано 8 533 человека.
В Харьковской области эвакуированы 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.
В то же время в Бердянске остался заблокированный гуманитарный конвой с автобусами для эвакуации людей из Мариуполя, в том числе - граждан Турции и Греции. Из-за нарушения режима тишины со стороны рф, нам так и не удалось эвакуировать людей из сел Богдановка, новая Богдановка и села Бобрик в Киевской области.
Завтра мы планируем продолжить работу гуманитарного коридора для Мариуполя, а также начать эвакуацию людей из города Изюм", - резюмировала вице-премьер.