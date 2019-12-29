Віце-прем'єр РФ про газові переговори з Україною: компроміс був тяжким вибором, але ми уникнули великих втрат

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Домовленості щодо транзиту російського газу через Україну в Європу, включаючи виплату “Газпромом” 2,9 млрд доларів “Нафтогазу” за вердиктом Стокгольмського арбітражу, стали важким рішенням для російської сторони, однак дозволило уникнути гіршого сценарію. Про це заявив віце-прем’єр РФ Дмитро Козак в інтерв’ю програмі на федеральному телеканалі “Росія-1” в неділю, пише УНН.

“Був вибір такий: між поганим і дуже поганим. 2,9 млрд доларів для „Газпрому“, для нашої країни — важке рішення. — сказав він. — Але всі разом ми можемо втратити значно більше, непорівнянні суми”.

20 грудня Москва і Київ оголосили про узгодження нового контракту на транзит газу (діючий закінчується 31 грудня 2019 роки) терміном на п’ять років, а також про врегулювання взаємних претензій між “Газпромом” і “Нафтогазом”. Сторони домовилися про відмову від нових взаємних претензій, відкликання взаємних позовів, виплати “Газпромом” близько 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і мирову угоду по антимонопольному розгляду проти “Газпрому” в Україні. У п’ятницю “Газпром” повідомив про виплату “Нафтогазу” даної суми.

Варто також додати, що російський віце-прем’єр повідомив, що виплата “Газпромом” 2,9 млрд доларів Україні в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є “краплею в морі” в порівнянні з потенційними ризиками для Росії.

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