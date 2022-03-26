Віце-прем’єр-міністр Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогоднішній день. Усього цієї доби, за словами віце-прем'єрки, спрацювало 10 коридорів. Всього було евакуйовано 5208 людей. Про це повідомляє УНН.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталася сьогодні 331 людина. Окрім того, сьогодні вдалося довести до Запоріжжя маріупольців, яких ще вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4 тисячі людей зараз все в безпеці.
Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький. До колони за маршрутом доєдналося 5 автобусів з мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області.
Також машинами швидкої допомоги доставили до лікарні у Запоріжжі двох важкопоранених діток і 1 грудничка з пневмонією. Уся необхідна допомога малечі з Маріуполя вже надається.
Однак через блокування автобусів на блокпості у Василівці не могли проїхати маріупольці на приватному транспорті.
Київська область
З села Плесецьке до міста Фастів, а також з сіл Северинівка, Червона Слобода, Рожів та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей.
Нарешті сьогодні вдалося повторно дістатися до міста Бородянка, звідки евакуювали до Білої Церкви 62 людини.
Луганська область
З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селище Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей. Під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тонн гуманітарної допомоги.