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Вице-премьер-министр Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Киев • УНН

 • 111466 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодняшний день. Всего в эти сутки, по словам вице-премьера, сработало 10 коридоров. Всего было эвакуировано 5208 человек. Об этом сообщает УНН.

Вице-премьер-министр Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте досталась сегодня 331 человек. Кроме того, сегодня удалось довести до Запорожья мариупольцев, которых еще вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4 тысячи человек сейчас все в безопасности.

Всего в колонне из Бердянска было 48 автобусов, которые предоставили города Запорожье, Днепр, Кропивницкий. К колонне по маршруту присоединилось 5 автобусов с жителями населенных пунктов Бердянского района Запорожской области.

Также машинами скорой помощи доставили в больницу в Запорожье двух тяжелораненых детей и 1 грудничка с пневмонией. Вся необходимая помощь малышам из Мариуполя уже оказывается.

Однако из-за блокирования автобусов на блокпосте в Васильевке не могли проехать мариупольцы на частном транспорте.

Киевская область

Из села Плесецкое в город Фастов, а также из сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек.

Наконец сегодня удалось повторно добраться до города Бородянка, откуда эвакуировали в Белую Церковь 62 человека.

Луганская область

Из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселок Нижнее сегодня эвакуировали 526 человек. Во время эвакуации в указанные города было передано 80 тонн гуманитарной помощи.

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